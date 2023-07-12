Ник де Врис больше не выступит в Формуле-1?

Голландский пилот Ник де Врис, возможно, провел свою последнюю гонку в Формуле 1 в прошлое воскресенье в Сильверстоуне,

Как передает Day.Az, комментатор Аллард Калф сообщает, что с Viaplay, близкий к окружению чемпиона Ф2 и Формулы E, Red Bull и AlphaTauri не стали дожидаться летнего перерыва и расторгли контракт прямо сейчас. Так что Де Врис не выступит даже в Венгрии и Бельгии.

По информации другого источника из Голландии, репортера "De Telegraaf" Эрика Ван Харен место напарника Юки Цуноды со следующего этапа займет Даниэля Риккардо.

Примечательно, что инсайд появился одновременно с возвращением Риккардо за руль машины Ф1 впервые с ноября прошлого года. Во вторник днем австралиец приступил к шинным тестам в Сильверстоуне в составе Red Bull Racing.