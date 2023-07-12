«Аль-Насру» запретили регистрировать новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила саудовскому клубу "Аль-Наср" регистрировать новых игроков из-за задолженности по трансферу нападающего Ахмеда Муса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Mirror.

Муса перешел в "Аль-Наср" в 2018 году из "Лестер Сити" и провел в команде два сезона. По информации издания, саудовцы по-прежнему не выплатили англичанам 460 тысяч евро плюс проценты по бонусам за результативность. Общая сумма сделки составляла чуть более 15 миллионов евро. Отмечается, что "Аль-Насру" запретят регистрировать новых футболистов на протяжении трех трансферных окон, если клуб из Эр-Рияда не погасит задолженность.

Ахмед Муса известен также по выступлениям за турецкий "Фатих Карагюмрюк" и ЦСКА, в составе которого трижды выигрывал чемпионат России. Кроме того, футболист играет за сборную Нигерии. Вместе с командой в 2013 году он выиграл Кубок африканских наций.