https://news.day.az/sport/1580760.html Молодое дарование Бенфики выбрал ПСЖ
Молодое дарование Бенфики выбрал ПСЖ
"ПСЖ" подписал 18-летнего полузащитника Шера Ндура. Он перешел в парижский клуб в статусе свободного агента, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.
Как сообщает пресс-служба "ПСЖ", контракт рассчитан до лета 2028 года. Он будет выступать под 27 номером.
В сезоне-2022/23 футболист провел 35 матчей за резервную команду "Бенфики", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В его активе также 1 матч за основную команду "орлов".
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Ранее мы писали о том, что судьба Неймара в ПСЖ не зависит от него.
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