Молодое дарование Бенфики выбрал ПСЖ

"ПСЖ" подписал 18-летнего полузащитника Шера Ндура. Он перешел в парижский клуб в статусе свободного агента, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Как сообщает пресс-служба "ПСЖ", контракт рассчитан до лета 2028 года. Он будет выступать под 27 номером.

В сезоне-2022/23 футболист провел 35 матчей за резервную команду "Бенфики", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В его активе также 1 матч за основную команду "орлов".

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее мы писали о том, что судьба Неймара в ПСЖ не зависит от него.