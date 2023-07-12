Азербайджанский дзюдоист сокрушил армянского соперника

- "иппон" за шесть секунд! - ВИДЕО

10-летний азербайджанский дзюдоист Фахрим Магеррамов показал блистательный результат на международном соревновании в Турции.

Как сообщает в среду Day.Az, юный спортсмен, выступавший в весовой категории 30 кг, сокрушил своего армянского соперника за шесть секунд, получив наивысшую оценку - иппон (чистая победа).

Следует отметить, что ранее на первенстве, посвященном памяти Хусейна Озкана, наш дзюдоист одолел представителей братской Турции Керема Гарабулута и Мустафу Эфе Айдына.