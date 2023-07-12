https://news.day.az/sport/1580803.html Азербайджанский дзюдоист сокрушил армянского соперника - "иппон" за шесть секунд! - ВИДЕО
Азербайджанский дзюдоист сокрушил армянского соперника - "иппон" за шесть секунд! - ВИДЕО
10-летний азербайджанский дзюдоист Фахрим Магеррамов показал блистательный результат на международном соревновании в Турции.
Как сообщает в среду Day.Az, юный спортсмен, выступавший в весовой категории 30 кг, сокрушил своего армянского соперника за шесть секунд, получив наивысшую оценку - иппон (чистая победа).
Следует отметить, что ранее на первенстве, посвященном памяти Хусейна Озкана, наш дзюдоист одолел представителей братской Турции Керема Гарабулута и Мустафу Эфе Айдына.
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