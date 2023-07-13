«Барселона» подписала 18-летнего нападающего

Нападающий бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке стал игроком каталонской "Барселоны",

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Контракт между 18-летним футболистом и "Барсой" рассчитан до 2031 года. Игрок присоединится к клубу в следующем сезоне.