https://news.day.az/sport/1580811.html «Барселона» подписала 18-летнего нападающего - ФОТО
«Барселона» подписала 18-летнего нападающего - ФОТО
Нападающий бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке стал игроком каталонской "Барселоны",
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.
Контракт между 18-летним футболистом и "Барсой" рассчитан до 2031 года. Игрок присоединится к клубу в следующем сезоне.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре