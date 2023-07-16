https://news.day.az/sport/1580852.html «Барселона» подписала 18-летнего бразильского форварда
«Барселона» подписала 18-летнего бразильского форварда
Нападающий бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Витор Роке стал игроком каталонской "Барселоны", как передает Day.Az об этом сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.
Контракт между 18-летним футболистом и "Барсой" рассчитан до 2031 года. Игрок присоединится к клубу в следующем сезоне.
Роке принял участие в 66 встречах за "Атлетико Паранаэнсе" во всех турнирах, в которых ему удалось забить 22 мяча и сделать девять результативных передач.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Роке составляет €18 млн.
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