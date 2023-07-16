Определился лучший футболист 2023 года по версии ESPN

Издание ESPN на своем официальном сайте объявило лауреатов своей ежегодной премии ESPYS. Лучшим футболистом 2023 года был признан нападающий "Интер Майами" Лионель Месси.

Как сообщает Day.Az, также Месси получил награду за лучший перформанс за игру на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где он был признан лучшим игроком турнира, а его сборная Аргентины стала триумфатором мундиаля.

36-летний Месси сообщил о своем переходе в "Интер Майами" в начале лета этого года. В прошлом сезоне аргентинский футболист представлял французский "ПСЖ", который покинул на правах свободного агента.

За "ПСЖ" в прошлом сезоне Месси сыграл 41 матч, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.