Определился лучший гонщик года

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал обладателем награды "Лучший гонщик года" от ESPY.

Как сообщает Day.Az, Ферстаппен одержал победу на Гран-при Великобритании, доведя преимущество в общем зачете пилотов Формулы-1 до 99 очков. Сейчас в его активе 255 баллов. У Серхио Переса (также "Ред Булл"), занимающего второе место, 156 очков.

В прошлом сезоне голландец стал победителем Формулы-1. Тогда он заработал 454 очка, оторвавшись от ближайшего преследователя, Шарля Леклера ("Феррари") на 146 очков. Тройку сильнейших в сезоне-2022 замкнул напарник Макса по команде - Серхио Перес.

ESPY Award - премии, присуждаемые американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам, а также за лучшие моменты в соревнованиях за истекший календарный год.