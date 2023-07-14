Месси рассказал когда закончит карьеру в сборной

Нападающий Лионель Месси ответил на вопрос, когда он завершит карьеру в национальной команде Аргентины, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Честно говоря, я не знаю, когда завершу карьеру в сборной. Я думаю, что это произойдёт, когда должно произойти. После того как вы недавно всего добились, остаётся только наслаждаться. Бог скажет, когда этот момент наступит. По логике вещей, в силу моего возраста, я уверен, что это будет скоро. Но я не знаю точно, когда будет подходящее время. Я думаю о повседневном, наслаждаясь всем прекрасным. Нам пришлось пережить очень тяжёлые времена в сборной. Нам посчастливилось стать чемпионами мира и Кубка Америки. Пришло время наслаждаться", - сказал игрок.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира по футболу 2022 года.

Ранее мы писали о том, что футбольный арбитр назвал трудности работы в матчах с Месси.