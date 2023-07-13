АФФА держит ситуацию с азербайджанским нападающим в Ереване под контролем

Сегодня в Иреване состоится первый матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций по футболу между "Арарат-Арменией" и албанской "Эгнатией". В составе гостей ожидается выход на поле азербайджанского форварда Вусала Искендерли, который находится с командой в Иреване.

Как передает Day.Az, перед поездкой с 27-летним футболистом связался генсек АФФА Сархан Гаджиев, к которому обратился корреспондент azerisport.com.

"Я действительно связывался с Вусалом Искендерли еще до его поездки в Иреван. В первую очередь, от имени руководство АФФА поздравил его с переходом в албанский клуб и пожелал удачи в карьере. Также пожелал ему достичь еще больших успехов в его легионерской карьере. Далее обсудил с ним вопрос его поездки в Армению, посоветовав ему избегать всякого рода провокационных моментов, сосредоточившись исключительно на матче", - заявил Гаджиев.

Генсек не ограничился беседой с Искендерли, а также вышел на УЕФА, обсудив поездку азербайджанского футболиста в Иреван с функционерами Союза: "Были обсуждены вопросы, связанные с безопасностью нашего футболиста".

"Пользуясь случаем, желаю ему успехов в его первом матче за албанский клуб", - заключил Сархан Гаджиев.

Также отметим, что вчера азербайджанский нападающий потренировался с командой в Иреване. Сам матч между "Арарат-Арменией" и "Эгнатией" пройдет сегодня и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

