Команде Роналду запретили совершать трансферы

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила саудовскому "Аль-Насру" регистрировать новых футболистов из-за долгов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом представитель ФИФА сообщил изданию The Athletic.

"В настоящее время клуб "Аль-Наср" не может регистрировать новых игроков из-за непогашенных долгов", - заявили в ФИФА.

Трансферный бан будет снят, когда "Аль-Наср" подтвердит погашение задолженности.

Ранее издание The Mirror сообщало, что "Аль-Наср" не выплатил бонусы "Лестеру" по трансферу нигерийского нападающего Ахмеда Мусы. Футболист перешел в английский клуб из российского ЦСКА, провел в составе "лис" два года - с 2016 по 2018 год, за это время успев вновь сыграть за армейский клуб на правах аренды. В 2018 году он перешел в "Аль-Наср".

Сумма трансфера Мусы из английского клуба в саудовскую команду составила €16 млн. ФИФА утверждает, что "Аль-Наср" не выплатил "Лестеру" €460 тыс. плюс процент