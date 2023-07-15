Боксер Усик больше не заботится о чемпионском поясе

Украинский боксер Александр Усик высказался о желании провести бой с британцем Тайсоном Фьюри, заявив, что поединок его интересует больше, чем чемпионский пояс, передает Day.Az со ссылкой на ВoxingScene.

"Я больше не забочусь о поясе. Мне нужен Фьюри, титул - это просто небольшая дополнительная мотивация. Но людям и болельщикам просто нужно увидеть, как мы сражаемся", - сказал Усик.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель этого года. Переговоры о бое шли с осени 2022 года.

5 июля менеджер Усика Эгис Клима заявил в своих соцсетях, что боксер подписал контракт на бой с Фьюри.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).