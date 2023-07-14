Гран-при Формулы 1 может вернуться во Францию

Гран-при Формулы 1 во Франции - один из самых многострадальных уик-эндов чемпионата, который никак не может плотно обосноваться в календаре серии. В 1990-е и начале 2000-х этап проходил на автодроме "Маньи Кур", затем после десятилетнего перерыва вернулся на "Поль Рикар", но и там не задержался надолго и в 2023 году Гран-при Франции больше нет. Не исключено, что этап вернется, но уже в новом городе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "RMC Sports", министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера поставила перед автомобильной федерацией страны задачу вернуть Гран-при Формулы 1. Одним из потенциальных вариантов называется Ницца, где хотят обустроить уличную трассу. Проект поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон, который поручил главе французской федерации автоспорта Николя Дешо и мэру Ниццы Кристиану Эстрози, ранее работавшему на "Поль-Рикаре", проработать проект гонки в на Лазурном берегу.

Никаких детальных сведений о проекте нет, но ожидается, что если Гран-при Франции в Ницце будет утверждён, то гонка на Лазурном берегу должна состояться уже в 2025 году.