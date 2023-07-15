https://news.day.az/sport/1581273.html Костомаров опубликовал новые кадры своей тренировки - ВИДЕО
Костомаров опубликовал новые кадры своей тренировки - ВИДЕО
Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров в соцсетях опубликовал новое видео, на котором запечатлено, как он усердно проводит тренировки после выписки из больницы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Барьеры жизни", - подписан ролик.
На нем видно, что Костомаров активно работает с протезами и ходит на них по препятствиям.
Напомним, что 46-летнего фигуриста госпитализировали в январе этого года. Он долгое время находился под наблюдением врачей и перенес несколько операций, во время которых ему ампутировали часть конечностей.
6 июля он сообщил о том, что его выписали из больницы.
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