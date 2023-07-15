Костомаров опубликовал новые кадры своей тренировки

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров в соцсетях опубликовал новое видео, на котором запечатлено, как он усердно проводит тренировки после выписки из больницы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Барьеры жизни", - подписан ролик.

На нем видно, что Костомаров активно работает с протезами и ходит на них по препятствиям.

Напомним, что 46-летнего фигуриста госпитализировали в январе этого года. Он долгое время находился под наблюдением врачей и перенес несколько операций, во время которых ему ампутировали часть конечностей.

6 июля он сообщил о том, что его выписали из больницы.