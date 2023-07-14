https://news.day.az/sport/1581365.html Чемпион мира по футболу экстренно госпитализирован
Чемпион мира по футболу экстренно госпитализирован
Бывший бразильский футболист Ромарио попал в больницу Рио-де-Жанейро с кишечной инфекцией. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Mundo Deportivo.
57-летний южноамериканец поступил в медицинское учреждение 13 июля с жалобами на сильную боль и дискомфорт в желудке.
На данный момент состояние Ромарио стабильное. От прогнозов по дате планируемой выписки чемпиона мира 1994 года врачи отказались.
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