Чемпион мира по футболу экстренно госпитализирован

Бывший бразильский футболист Ромарио попал в больницу Рио-де-Жанейро с кишечной инфекцией. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

57-летний южноамериканец поступил в медицинское учреждение 13 июля с жалобами на сильную боль и дискомфорт в желудке.

На данный момент состояние Ромарио стабильное. От прогнозов по дате планируемой выписки чемпиона мира 1994 года врачи отказались.