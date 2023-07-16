Главный тренер «ПСЖ» оценил подготовку игроков клуба

Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике высказался об уровне футболистов парижской команды, отметив, что все игроки в клубе высочайшего уровня, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Все игроки "ПСЖ" высочайшего уровня: молодые ребята, пришедшие из системы клуба, те, кто уже был в команде, новички, звёзды. Но, чтобы построить настоящую команду, необходимо найти нужное сочетание всего этого и тренера, который будет в это верить", - сказал Энрике в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне "ПСЖ" тренировал Кристоф Галтье. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, однако вылетела из Лиги чемпионов и национального Кубка. 53-летний Энрике подписал с "ПСЖ" двухлетний контракт.