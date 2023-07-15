Определился самый высокооплачиваемый спортсмен года

Португальский футболист Криштиану Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Об этом сообщается на сайте организации.

"Впервые с 2017 года (и в третий раз в целом) Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, получив звание рекордсмена Гиннесса за самый высокий годовой доход среди спортсменов в 2023 году", - говорится в сообщении.

Как сообщает Day.Az, по данным журнала Forbes, рекордный доход спортсмена за год составил 136 млн долларов, из них 46 млн долларов были заработаны на футбольном поле, а 90 млн долларов - за его пределами.

На втором месте списка оказался аргентинец Лионель Месси, годовой доход которого составил 130 млн долларов. Тройку лидеров замыкает француз Килиан Мбаппе с 120 млн долларов дохода.