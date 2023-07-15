АПЛ отложила первый домашний матч «Лутона»

Первый домашний матч "Лутона" в английской Премьер-лиге в сезоне-2023/2024 отложен, так как в АПЛ не уверены, что модернизация стадиона "Кенилворт Роуд" будет завершена вовремя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ESPN, "Матч Премьер-лиги между "Лутон Таун" и "Бернли", запланированный на субботу, 19 августа, будет отложен. "Лутон Таун" не смог предложить лиге и "Бернли" гарантии того, что текущие работы на "Кенилворт Роуд" не повлияют на срок проведения этого матча без позднего уведомления болельщиков", - говорится в заявлении АПЛ.

Эта встреча запланирована во 2-м туре чемпионата Англии, а в 1-м "Лутон" сыграет на выезде с "Брайтон энд Хоув Альбион".

Стадион "Кенилворт Роуд" вместимостью 10 356 человек должен стать самой маленькой ареной, на которой когда-либо проходили матчи АПЛ. На процедуры его обновления "Лутон" собирался потратить £ 10 млн ($ 13,1 млн).