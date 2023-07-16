Азербайджанский борец выиграл рейтинговый турнир

В Будапеште (Венгрия) проходит четвертый, последний международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе, передает Day.Az.

В третий день турнира на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Азербайджан представляли Эльданиз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Мурад Мамедов (63 кг).

Из них Мамедов одолел всех оппонентов и выиграл золотую медаль, Мамедли получил бронзу.