https://news.day.az/sport/1581585.html Азербайджанский борец выиграл рейтинговый турнир
Азербайджанский борец выиграл рейтинговый турнир
В Будапеште (Венгрия) проходит четвертый, последний международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе, передает Day.Az.
В третий день турнира на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Азербайджан представляли Эльданиз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Мурад Мамедов (63 кг).
Из них Мамедов одолел всех оппонентов и выиграл золотую медаль, Мамедли получил бронзу.
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