Макгрегор поделился ожиданиями от боя между Маском и Цукербергом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в видео на YouTube-канале Adam поделился мнением о возможном поединке между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это интересно. Пойдут ли они до конца? Случится ли этот бой? Конечно, я бы поработал с ними обоими на тренировках. Я надеюсь, они пойдут до конца. Маск и Цукерберг имеют много денег, но сколько стоят их слова? Я взволнован тем, как эта ситуация будет развиваться", - сказал Макгрегор.

Ранее стало известно, что Цукерберг нанял чемпионов UFC Адесанью и Волкановски для занятий перед боем с Маском.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.