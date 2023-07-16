Сборная Азербайджана выиграла рейтинговый турнир в Будапеште
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Завершился рейтинговый турнир по борьбе, проходивший в столице Венгрии Будапеште, передает Day.Az.

Сборная Азербайджана выиграла рейтинговый турнир в Будапеште, завоевав 6 медалей.

Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили турнир с 3 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалями. Сборная Азербайджана выиграла соревнование, набрав 140 очков. Венгрия (113) заняла второе место, а Иран (98) - третье место.