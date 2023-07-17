Джокович расплакался после финала Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать слез на церемонии награждения после финального матча Уимблдона. 16 июля он уступил в пятисетовом противостоянии 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа и 43 минуты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Карлос Алькарас по ходу матча выполнил девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19. На счету Новака Джоковича в этой встрече две подачи навылет, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Алькарас выиграл второй "Большой шлем" в карьере. Он является чемпионом US Open-2022.

Моложе Алькараса на момент победы на "Уимблдоне" были всего двое: Борис Беккер (выиграл два титула до 19-летия) и Бьорн Борг (тоже выиграл титул в 20 лет).