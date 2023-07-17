Молодая надежда "Барселоны" ответил отказом "Манчестер Сити"

Защитник "Барселоны" Алекс Бальде получил крупное предложение о переходе от "Манчестер Сити", однако без раздумий отклонил его, так как хочет подписать новый контракт с сине-гранатовыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Mundo Deportivo.

19-летний Бальде стал основным игроком "Барселоны" в прошлом сезоне, он вытеснил из стартового состава ветерана Жорди Альбу, который в межсезонье расторг соглашение с клубом. Бальде также принял участие в чемпионате мира за сборную Испании, проведя на турнире свои дебютные матчи за национальную команду. Сейчас у молодого футболиста таковых пять.

Контракт Бальде с "Барселоной" рассчитан до лета 2024 года, он является воспитанником клуба.

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