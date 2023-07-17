Игрок «Манчестер Юнайтед» Магуайр лишился капитанской повязки

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр в своих социальных сетях сообщил о решении тренера команды Эрика тен Хага забрать у него капитанскую повязку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ходе сегодняшнего разговора главный тренер сообщил мне, что меняет капитана. Он изложил мне свои причины, и я, хотя и крайне разочарован, буду продолжать отдавать все свои силы каждый раз, когда надеваю футболку.

Три с половиной года назад я стал капитаном, и с того самого дня вести за собой "МЮ" было огромной привилегией и одним из главных поводов для гордости. Это одна из самых значимых наград в клубном футболе", - написал Магуайр.

Магуайр перешел в "Ман Юнайтед" из "Лестера" за 80 млн фунтов летом 2019 года. В минувшем сезоне он провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Почти половину своих матчей защитник провел в качестве выходящего на замену. Магуайр за сезон отыграл меньше всего матчей среди всех защитников команды.

"Ман Юнайтед" занял третье место, уступив только лондонскому "Арсеналу" и "Манчестер Сити", и сыграет в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда участие в турнире не принимала.