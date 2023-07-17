В США открыли памятник самому быстрому человеку на Земле

В городе Мирамар (штат Флорида, США) прошла торжественная церемония открытия памятника восьмикратному олимпийскому чемпиону по легкой атлетике из Ямайки Усэйну Болту. Об этом сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот памятник стал первым, посвященным Болту в США. В 2017 году первая статуя в честь знаменитого спортсмена была установлена в его родной стране.

"Меня переполняет гордость за то, что мы установили в нашем городе памятник величайшему бегуну всех времен и народов. Этот монумент будет напоминать нашим молодым спортсменам о том, что в жизни можно добиться всего, как и говорил Болт", - заявил вице-мэр Мирамара Александр П. Дэвис.

В 2009 году Болт на чемпионате мира в Берлине установил мировой рекорд в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,59 секунды.