Джоковича оштрафовали

Сербский теннисист Новак Джокович был оштрафован на $8 тысяч за эмоциональное поведение во время финального матча Уимблдона против испанца Карлоса Алькараса. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Майк Диксон, передает Day.Az.

В пятом сете испанский теннисист сделал брейк. После этого счет стал 3:1 в пользу Алькараса, Джокович нанес удар ракеткой по опоре сетки, в ней осталась вмятина. За неспортивное поведение сербский спортсмен получил от судьи матча предупреждение. Его ракетка почти сломалась пополам.

Встреча завершилась победой испанского теннисиста со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.