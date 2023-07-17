https://news.day.az/sport/1581981.html Джоковича оштрафовали
Джоковича оштрафовали
Сербский теннисист Новак Джокович был оштрафован на $8 тысяч за эмоциональное поведение во время финального матча Уимблдона против испанца Карлоса Алькараса. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Майк Диксон, передает Day.Az.
В пятом сете испанский теннисист сделал брейк. После этого счет стал 3:1 в пользу Алькараса, Джокович нанес удар ракеткой по опоре сетки, в ней осталась вмятина. За неспортивное поведение сербский спортсмен получил от судьи матча предупреждение. Его ракетка почти сломалась пополам.
Встреча завершилась победой испанского теннисиста со счетом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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