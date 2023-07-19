Роналду исключил возвращение в европейский футбол

Португальский нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что больше не вернется в европейский футбол. Его слова передает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта. Мне 38 лет, и европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ намного опережает все остальные лиги", - сказал Криштиану Роналду.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января после ухода из английского "Манчестер Юнайтед". По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от "Аль-Иттихада" на пять очков.