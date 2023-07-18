Бывший футболист «Реала» обвинил спортдиректора «Севильи» в нападении

Испанский полузащитник Иско рассказал о конфликте со спортивным директором "Севильи" Рамоном Мончи. Слова футболиста передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игрок выступал за этот клуб с начала сезона-2022/2023. В конце прошлого года он покинул команду. По его словам, спортивный директор принуждал его уйти из команды, несмотря на желание самого футболиста остаться. Иско рассказал, что Мончи звонил ему и его адвокату, говоря о необходимости разорвать контракт. После нескольких встреч у Иско и спортдиректора произошел конфликт.

"Я сказал ему, что он самый лживый человек, которого я когда-либо встречал в мире футбола, и он напал на меня. Он подошел ко мне и схватил меня за шею, мы отошли и нас пришлось разнимать. Как вы понимаете, после этого я не хотел оставаться там ни при каких обстоятельствах", - сказал Иско.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Иско смог принять участие в 12 матчах, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами. До этого он на протяжении девяти сезонов выступал за мадридский "Реал". По информации Transfermarkt, рыночная стоимость Иско составляет €5 млн.