"Ювентус" определился с судьбой Влаховича и Погбы

Технический директор туринского "Ювентуса" Кристиано Жинтоли рассказал о будущем в команде нападающего Душана Влаховича и полузащитника Поля Погба, отметив, что на них обоих рассчитывают как на игроков "старой синьоры", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Влахович? Я уже говорил, что в случае появления серьёзных и крупных предложений по нему мы их оценим, но "Ювентус" делает на Душана большую ставку.

Погба? Он вернётся в состав после тяжёлого года, но у него есть огромное желание, и мы ждём его. Мы рассчитываем, что он поведёт команду за собой", - приводит слова Жинтоли официальный "твиттер" "Ювентуса".