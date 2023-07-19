https://news.day.az/sport/1582225.html "Ювентус" определился с судьбой Влаховича и Погбы
"Ювентус" определился с судьбой Влаховича и Погбы
Технический директор туринского "Ювентуса" Кристиано Жинтоли рассказал о будущем в команде нападающего Душана Влаховича и полузащитника Поля Погба, отметив, что на них обоих рассчитывают как на игроков "старой синьоры", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
"Влахович? Я уже говорил, что в случае появления серьёзных и крупных предложений по нему мы их оценим, но "Ювентус" делает на Душана большую ставку.
Погба? Он вернётся в состав после тяжёлого года, но у него есть огромное желание, и мы ждём его. Мы рассчитываем, что он поведёт команду за собой", - приводит слова Жинтоли официальный "твиттер" "Ювентуса".
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