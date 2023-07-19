https://news.day.az/sport/1582315.html "Карабах" экзаминует гибралтарский "Линкольн"
Лига чемпионов УЕФА
"Карабах" экзаминует гибралтарский "Линкольн"
Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az, агдамский "Карабах" проведет ответную игру против гибралтарского "Линкольна".
Матч состоится на Бакинском Олимпийском стадионе.
Встречу, которую будет обслуживать албанский арбитр Элдоржан Хамити, начнется в 20:00. В первой игре между этими командами в Гибралтаре подопечные Гурбана Гурбанова выиграли со счетом 1:2.
Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд, ответный матч
19 июля
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Линкольн" (Гибралтар)
Судья: Эльдоржан Хамити (Албания)
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