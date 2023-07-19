Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о своем решении

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не покинет команду в это летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, форвард заверил руководство клуба, что планирует доработать до конца свой контракт. Если Мбаппе останется еще на сезон в парижском клубе, он получит €60 млн зарплаты за сезон, а также €90 млн бонуса за лояльность, которые ему были обещаны в мае 2022 года при переподписании контракта.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч "Баварии".