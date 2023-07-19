В Узбекистане футбольные клубы освободили почти от всех налогов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 июля подписал закон о предоставлении налоговых льгот футбольным клубам.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства юстиции страны.

Согласно поправкам к статье 483 Налогового кодекса (временные налоговые льготы), с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года Ассоциация футбола Узбекистана, ее региональные подразделения, Профессиональная футбольная лига Узбекистана, Центр футбольных судей Узбекистана, профессиональные футбольные клубы и академии освобождаются от уплаты всех видов налогов (за исключением социального налога), налога на доходы физических лиц для привлекаемых иностранных футболистов и специалистов.

Кроме того, они освобождаются от уплаты НДС при ввозе спортивного оборудования и технологий, инвентаря, всех устройств и техники, предназначенной для трансляции, фармакологической продукции, спортивного питания, искусственного газона для футбольных (футзальных) полей, шокпада, гранул, специального клея и профессиональной спортивной экипировки, специальной техники и транспортных средств, не производимых в Узбекистане, необходимые для укрепления материально-технической базы спортивных объектов по футболу.