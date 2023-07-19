Звездный футболист «Атлетико» заявил о желании играть за «Барселону»

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс рассказал, что с детства мечтает перейти в "Барселону". Его слова передает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Барселона" всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к "Барсе". Это всегда было моей мечтой с детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой", - сказал Феликс.

Феликс выступал за португальскую "Бенфику" на протяжении трех сезонов. Он перешел в мадридскую команду в 2019 году. Его контракт с "Атлетико" рассчитан до 30 июня 2027 года. Половину прошедшего сезона он провел в Английской премьер-лиге (АПЛ), выступая за "Челси" на правах аренды. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Феликса составляет €50 млн.