«Реал» определился с датой дебюта Мбаппе

"Реал" хочет, чтобы нападающий Киллиан Мбаппе дебютировал за команду в матче первого тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао, который состоится 12 августа. Об этом сообщает El Debate, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, форвард, который близок к трансферу из "Пари Сен-Жермен" в "Реал", может стартовать в чемпионате Испании с первого матча. Мадридский клуб не хочет оттягивать подписание Мбаппе, опасаясь, что игрок может дебютировать за команду только во встрече четвертого тура против "Хетафе". Цель "Реала" - скорое подписание французского футболиста.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч "Баварии".