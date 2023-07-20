Стало известно о планах «Интер Майами» назначить Месси капитаном команды

Стало известно о планах "Интер Майами" назначить аргентинского нападающего Лионеля Месси капитаном команды. Об этом сообщает InfoBae со ссылкой на журналиста TyC Sports Гастона Эдула, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Месси будет выступать в составе американского клуба под десятым номером. Отмечается также, что после первой тренировки с командой аргентинец и еще один новичок, Серхио Бускетс, задержались на поле, чтобы поработать с молодыми игроками и дать им советы.

Месси объявил о переходе в "Интер Майами" 7 июня. По информации Marca, он будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

С 2021 года аргентинец играл за "Пари Сен-Жермен". Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.