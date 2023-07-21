"ПСЖ" готовится предложить контракт Мбаппе, который изменит футбол

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" пытается сохранить футболиста Килиана Мбаппе в команде и предлагает ему новый долгосрочный контракт, сообщает Day.Az со ссылкой на Central Defense.

По информации источника, "ПСЖ" хочет заключить с Мбаппе соглашение на десять лет. За время его действия футболист заработает один миллиард евро.

Реакция нападающего и его агента на это предложение не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе планирует до конца отработать свой контракт с "ПСЖ", который рассчитан до лета 2024 года, и уже отказался от опции продления до 2025 года.

