https://news.day.az/sport/1582862.html "ПСЖ" готовится предложить контракт Мбаппе, который изменит футбол
Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе планирует до конца отработать свой контракт с "ПСЖ", который рассчитан до лета 2024 года, и уже отказался от опции продления до 2025 года.
"ПСЖ" готовится предложить контракт Мбаппе, который изменит футбол
Французский клуб "Пари Сен-Жермен" пытается сохранить футболиста Килиана Мбаппе в команде и предлагает ему новый долгосрочный контракт, сообщает Day.Az со ссылкой на Central Defense.
По информации источника, "ПСЖ" хочет заключить с Мбаппе соглашение на десять лет. За время его действия футболист заработает один миллиард евро.
Реакция нападающего и его агента на это предложение не уточняется.
Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе планирует до конца отработать свой контракт с "ПСЖ", который рассчитан до лета 2024 года, и уже отказался от опции продления до 2025 года.
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