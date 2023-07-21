Костомаров показал, как заново учится ходить

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале новое видео, в котором выполняет упражнение на баланс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации", - написал спортсмен.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе.

Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации.