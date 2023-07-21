Дом звездного игрока «ПСЖ» ограбили на сумму €500 тыс.

Дом вратаря футбольного клуба "Пари Сен‑Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы был ограблен. Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сведениям источника, грабители проникли в дом голкипера в Париже в ночь на пятницу. В СМИ сообщают, что преступники связали футболиста и его жену. Пострадавшие были доставлены в больницу. Дом был ограблен на сумму около €500 тыс. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Доннарумма перешел в "ПСЖ" в 2021 году из "Милана". Вратарь вместе с национальной командой Испании в 2021 году стал чемпионом Европы. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет €45 млн. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026 года.