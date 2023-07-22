Очередное польское испытание Карабаха

Так повелось, что азербайджанский "Карабах" за последние годы стал для польских чемпионов настоящим кошмаром наяву. Начиная с сезона 2020/21, агдамцы уже в третий раз сыграют с лучшей командой Польши в еврокубковой квалификации. Предыдущие две дуэли неизменно завершались уверенной победой "Карабаха": сначала была бита "Легия" (3:0, в пандемийный период проводился только один матч вместо двух), а в прошлом году прошлись по "Леху" (0:1, 5:1). Теперь же на пути "скакунов" встает новый чемпион Польши - "Ракув".

Azerisport.com решил поближе рассмотреть предстоящего соперника "Карабаха" по 2-му квалификационному раунду Лиги чемпионов по футболу, передает Day.Az

"Ракув" - клуб довольно старый, в этом году ему исполнилось аж 102 года. За это период "Ракув" обзавелся различными прозвищами: "медалисты", "металлурги" и даже "крестоносцы". Но наиболее популярным остается первый вариант. Еще в самом начале своего существования, в 1925-м, клуб едва ни распался. Причиной послужило отсутствие регистрации, требуемое в то время. Лишь спустя еще два года клуб возобновил свою работу. Определенные успехи начали появляться под конец 1930-ых, однако из-за немецкой оккупации и последовавшей второй мировой войны "Ракув" приостановил свою деятельность. После войны и, по сути, до недавнего времени ничего примечательного не происходило, а команда играла в низших лигах.

Как видно, историю клуба назвать богатой не получается, ведь главные достижения и результаты он стал добывать в последние 3-4 года. Самое интересное началось с 2019-го, когда "красно-синие" выиграли первый дивизион и пошли на повышение в "элиту". Это был не первый подъем в Экстраклассу, но безусловно впоследствии стал самым ярким. Ведь практически сразу "Ракув" начал восхождение на вершину. Если первый сезон после возвращения в высшую лигу команда завершила 10-й (из-за пандемии в Польше не доиграли несколько туров и досрочно завершили сезон), то в последующие два занимала серебряные места. И, наконец, в этом году, "медалисты" поднялись на самую вершину, завоевав чемпионство. Хотя в сезонах 2020/21 и 2021/22 команда стала вице-чемпионом, она не оставалась без трофеев, так как два года подряд выигрывала и Кубок Польши, и Суперкубок.

Учитывая вышеотмеченное, неудивительно, что еврокубковая история "красно-синих" еще более короткая. Ведь впервые они вступили на евроарену в 2021-м, играя в Лиге конференций, как и в последующем году. Соответственно, нынешнее участие в ЛЧ является дебютным для "Ракува". В двух предыдущих квалификациях в ЛК поляки выдавали странные результаты. Например, в дебютном евросезоне они стартовали с невыразительных "нулей" против литовской "Судувы", и преуспели только в серии пенальти (5:4). Но после умудрились пройти российский "Рубин" (0:0, 1:0), после чего их притормозил бельгийский "Гент" (1:0, 0:3).

В прошлом году они катком прошлись по вполне себе крепкой казахстанской "Астане", выиграв дома 5:0, а на выезде 1:0. А затем преодолели словацкий "Спартак" из Трнавы (1:0, 2:0), но после споткнулись о чешскую "Славию" (2:1, 0:2). Наконец, в ЛЧ они дебютировали победой над эстонской "Флорой" (1:0, 4:0), и вот теперь их ждет "Карабах". Как видим, поляки могут играть удачно против серьезных оппонентов, но также могут испытывать проблемы на менее именитых.

Ныне в составе "Ракува", который возглавляет молодой специалист Давид Шварга, немало интересных фигур. Из них можно особо выделить Бартоша Новака и Иви Лопеса. Оба стали лучшим бомбардирами команды в прошлом сезоне Экстраклассы, забив 10 и 9 голов, соответственно. Хотя эти цифры не впечатляют, важно не забывать, что эти двое - полузащитники. К слову, испанец Лопес точно не сыграет против "Карабаха", да и вообще в этом году, из-за тяжелой травмы (вернется ближе к следующей весне). Также есть Фран Тудор, хорватский хавбек, ставший лучшим ассистентом команды в чемпионском сезоне (7).

Внимание привлекает и голкипер сборной Боснии и Герцеговины Владан Ковачевич. В немалой степени и потому, что обладает самым высоким "ценником" среди одноклубников. Так, известный немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 8 000 000 евро. Для сравнения, Тудор, являющийся оценивается вторым по стоимости, уступает кипер ровно в два раза. К слову, состав довольно интернациональный у "Ракува". Из 34-х футболистов в общей заявке, сразу 19 - легионеры, включая и обладателей двойного гражданства. Примечательно и то, что почти все, кто формально по позиции является игроком атаки, являются поляками.

Очевидно, что "Ракув" стремится заявить о себе на евроарене так же громко, как сумел на родине. Предыдущие две попытки обрывались на стадии плей-офф квалификации. Однако Лига чемпионов - это не Лига конференций. И "Карабаху" по силам сделать так, чтобы "Ракув" в этом сезоне дебютировал и в Лиге Европы.

Напомним, что первая игра с поляками пройдет для агдамцев на выезде 26 июля, а ответная состоится в Баку 2 августа.