https://news.day.az/sport/1583151.html Месси в дебютном матче за "Интер Майами" забил победный гол - ВИДЕО
Месси в дебютном матче за "Интер Майами" забил победный гол - ВИДЕО
Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил гол в своем первом матче за клуб.
Как передает Day.Az, Месси забил в ворота "Крус Асуль" в матче группового этапа Leagues Cup ударом со штрафного на 90+4 минуте.
Этот гол аргентинца принес победу "Интер Майами". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из США.
Отметим, что Месси перешел в американский клуб из французского ПСЖ этим летом.
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