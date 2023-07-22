Месси в дебютном матче за "Интер Майами" забил победный гол

Аргентинский нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил гол в своем первом матче за клуб.

Как передает Day.Az, Месси забил в ворота "Крус Асуль" в матче группового этапа Leagues Cup ударом со штрафного на 90+4 минуте.

Этот гол аргентинца принес победу "Интер Майами". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из США.

Отметим, что Месси перешел в американский клуб из французского ПСЖ этим летом.