«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер

Руководство "Пари Сен-Жермен" выставило на трансфер форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В парижском клубе считают, что Мбаппе договорился с "Реалом" о том, что он перейдет в клуб из Мадрида в 2024 году в статусе свободного агента. "ПСЖ" хотел получить от Мбаппе ответ насчет продления контракта до 15 июня, но ответа не последовало.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч "Баварии".