Мбаппе удивлен исключением из состава «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе был удивлен решением руководства "Пари Сен-Жермен" не включать его в заявку на турне по Японии. Об этом сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, единственным клубом, в который хочет перейти Мбаппе этим летом, является мадридский "Реал". Отмечается, что только "сливочные" сейчас в состоянии заплатить за Килиана более €200 млн, которые требует руководство "ПСЖ".

Отмечалось, что игрок уже договорился с "Реалом", что перейдет в стан "сливочных" в 2024 году на правах свободного агента. Футболист отказывается подписывать новый контракт с французским клубом.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне "ПСЖ" стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч "Баварии".