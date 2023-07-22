Месси рассказал, кому посвятил первую победу в составе «Интер Майами»

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал, что посвятил победу над "Крус Асуль" в первом туре Кубка Лиги американскому защитнику команды Яну Фрэю, который получил серьезное повреждение. Слова форварда приводит пресс-служба МЛС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Позвольте мне посвятить эту победу одноклубнику Яну Фрэю, который страдал в раздевалке от полученной травмы. У него уже были две серьезные травмы, и сегодня ему не повезло - он вновь получил травму", - заявил Месси.

Встреча, прошедшая на стадионе "Интер Майами" в Форт-Лодердейле (США), закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Месси забил победный мяч своей команды со штрафного на 94-й минуте игры.

В июле "Интер Майами" объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре "Барселоны", вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз - Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".