Азербайджан на Еврофестивале

Завтра в Мариборе (Словения) состоится торжественное открытие Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля. Сборная Азербайджана будет представлена на нем в семи видах, а особое внимание будет приковано к соревнованиям по дзюдо. Ведь на предыдущем мультифоруме все награды команда выиграла именно на татами.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, как правило, ЕЮОФ организуются раз в два года, но последствия ковида сыграли тут свою роль. Предыдущий старт в Банска-Быстрице (Словакия) состоялся позже изначально запланированного срока (в 2022-м вместо 2021-го) и по факту получается, что Еврофестиваль собирает своих участников в возрасте от 14-ти до 18-ти лет уже второй год подряд. Всего в нем выступят 3600 спортсменов из 48-ми стран.

По сравнению с Банска-Быстрицей программа соревнований претерпела определенные изменения. Если ранее медали разыгрывались в десяти дисциплинах, то теперь их стало одиннадцать. В Мариборе в рамках ЕЮОФ состоится дебют скейтбординга, баскетбола 3x3 и моунтинбайка. В последнем виде будет представлен и Азербайджан, наряду с легкой атлетикой, теннисом, плаванием, велоспортом, спортивной гимнастикой и дзюдо. Причем, состязания по теннису начнутся уже в день открытия Еврофестиваля.

Если возвращаться к ЕЮОФ прошлого года, то наша сборная завоевала две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды - все они пришлись на дзюдо. И на сей раз главные шансы на пьедестал вновь связаны с дзюдо. Причем, не только с личным турниром, но и соревнованием смешанных команд, на которых в прошлом году сборная Азербайджана завоевала золото. И в этом смысле у наших дзюдоистов на Еврофестивале большие планы.

Понятно, что прогнозировать результаты на юношеских соревнованиях - занятие особенно неблагодарное. На этом уровне выстрелить может каждый, и здесь нет яркого деления на фаворитов и аутсайдеров - "мерка", обычно применяемая на взрослом уровне, тут не работает. В этом смысле интересной обещает быть борьба во всех видах - от легкой атлетики до спортивной гимнастики.

Если вспоминать ЕЮОФ в Банска-Быстрице, то в общем зачете Азербайджан (2-4-2) занял 18-е место, а победительницей Еврофестиваля стала команда Италии (21-12-14). На второй строчке финишировала Германия (9-8-15), а тройку замкнула Испания (8-7-4).

Ну а Марибор ждет своих героев.