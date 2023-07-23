Азербайджанские баскетболистки вышли в финал чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек в возрасте до 16 лет в дивизионе С проходящего в Андорре чемпионата Европы провела полуфинальную игру против сборной Грузии, передает Day.Az.

Азербайджанские баскетболистки сумели завоевать волевую победу, обыграв оппоненток со счетом 74-72.

Таким образом женская сборная Азербайджана по баскетболу U-16 вышла в финал чемпионата Европы.

В решающей встрече азербайджанская команда сыграет со спортсменками из Андорры.