https://news.day.az/sport/1583386.html Азербайджанские баскетболистки вышли в финал чемпионата Европы
Азербайджанские баскетболистки вышли в финал чемпионата Европы
Сборная Азербайджана по баскетболу среди девушек в возрасте до 16 лет в дивизионе С проходящего в Андорре чемпионата Европы провела полуфинальную игру против сборной Грузии, передает Day.Az.
Азербайджанские баскетболистки сумели завоевать волевую победу, обыграв оппоненток со счетом 74-72.
Таким образом женская сборная Азербайджана по баскетболу U-16 вышла в финал чемпионата Европы.
В решающей встрече азербайджанская команда сыграет со спортсменками из Андорры.
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