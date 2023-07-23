Саудовский клуб выразил готовность купить Мбаппе

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" выразил готовность купить нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Фабрис Хокинс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, саудовцы заявили, что заплатят ПСЖ 200 миллионов евро за этот трансфер. Отмечается, что в клубе форварду предлагают контракт на два года с суммарной зарплатой 400 миллионов евро.

Хокинс добавил, что интерес к Мбаппе также проявляет "Челси". Однако сообщается, что команда еще не сделала парижанам официальное предложение.