https://news.day.az/sport/1583406.html Саудовский клуб выразил готовность купить Мбаппе
Саудовский клуб выразил готовность купить Мбаппе
Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" выразил готовность купить нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Фабрис Хокинс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, саудовцы заявили, что заплатят ПСЖ 200 миллионов евро за этот трансфер. Отмечается, что в клубе форварду предлагают контракт на два года с суммарной зарплатой 400 миллионов евро.
Хокинс добавил, что интерес к Мбаппе также проявляет "Челси". Однако сообщается, что команда еще не сделала парижанам официальное предложение.
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