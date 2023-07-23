«Барселона» отменила матч из-за вспышки болезни

Каталонская "Барселона" отменила товарищеский матч против туринского "Ювентуса" из-за вспышки гастроэнтерита. Об этом передает официальный сайт клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра должна была пройти 23 июля, начало было запланировано на 06:30 по бакинскому времени.

Издание Mundo Deportivo сообщило, что первым заболевшим игроком был Жюль Кунде. Утром несколько человек почувствовали недомогание. Команда не смогла полететь в Сан-Хосе, где должен был состояться матч.

В прошлом сезоне чемпионата Испании "Барселона" стала чемпионом Испании, обогнав "Реал", который выиграл серебро, на десять очков. "Ювентус" завершил чемпионат Италии на седьмой строчке. Чемпионом Италии стал неаполитанский "Наполи".