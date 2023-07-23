Голкипер «ПСЖ» раскрыл подробности избиения и ограбления в собственном доме

Итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что не может раскрывать много подробностей об ограблении, поскольку продолжается расследование, и отметил, что они с супругой были напуганы, когда обнаружили неизвестных ночью в своем доме. Слова футболиста приводит Calciomercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Было много страха, но еще больше я боялся, что с Алессией может что-то случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить тем людям, где все эти вещи. И с ними была Алессия, все еще очень напуганная", - поделился голкипер.

В дом футболиста проникли ночью 21 июля, об этом сообщило издание RMC Sport. Грабители связали футболиста и его супругу, нанесли несколько ударов голкиперу, после чего вынесли из дома деньги и драгоценности на сумму около €500 тыс.

Доннарумма перешел в "ПСЖ" в 2021 году из "Милана". Вратарь вместе с национальной командой Испании в 2021 году стал чемпионом Европы. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет €45 млн. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2026 года.