Фанаты «Арсенала» подрались друг с другом

Фанаты лоднонского "Арсенала" подрались друг с другом во время товарищеского матча с "Манчестер Юнайтед", который прошел в США, передает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Потасовка произошла на стадионе "Метлайф", где прошел поединок. Большинство болельщиков успело разойтись, когда к стадиону подъехало значительное количество охранников. Тех, кто продолжил драку, быстро выпроводили со стадиона.

Два болельщика получили незначительные повреждения. У одного фаната было разбито лицо.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Манчестер Юнайтед". Через полчаса после стартового свистка счет открыл Бруну Фернандеш. Под занавес первого тайма окончательный счет установил Джейдон Санчо.

После финального свистка была проведена серия пенальти, в которой победил "Манчестер Юнайтед" (5:3).