Азербайджанские баскетболистки
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В Андорре состоялся финальный матч чемпионата Европы (U-16) по баскетболу среди девушек в рамках дивизиона C, передает Day.Az.

23 июля сборная Азербайджана встретилась в решающей игре с хозяйкой турнира - национальной командой Андорры.

Встреча завершилась со счетом 57:45 (17:16, 6:18, 10:8, 12:15) в пользу нашей сборной.