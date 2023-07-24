https://news.day.az/sport/1583550.html Азербайджанские баскетболистки - чемпионы Европы!
Азербайджанские баскетболистки - чемпионы Европы!
В Андорре состоялся финальный матч чемпионата Европы (U-16) по баскетболу среди девушек в рамках дивизиона C, передает Day.Az.
23 июля сборная Азербайджана встретилась в решающей игре с хозяйкой турнира - национальной командой Андорры.
Встреча завершилась со счетом 57:45 (17:16, 6:18, 10:8, 12:15) в пользу нашей сборной.
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